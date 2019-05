Paula Toller apresenta show inédito em Aracaju no dia 22 maio

15/05/19 - 14:39:10

Com um repertório que contempla sucessos inesquecíveis, a cantora vem a Aracaju para brindar o Dias das Mães e o aniversário de 30 anos do RioMar Shopping

Palco de eventos memoráveis como shows nacionais e atrações inéditas, o RioMar Aracaju promove mais um espetáculo grandioso. Desta vez, o empreendimento traz a cantora Paula Toller, para apresentar o seu mais novo trabalho ‘Como Eu Quero’ e conceder ao público sergipano a oportunidade de assistir ao consagrado ícone da música brasileira. Conhecida mundialmente por sua trajetória no Kid Abelha, a cantora e compositora embalou mães, pais e jovens avós de hoje, nos anos de 1980 e 2000.

Com 35 anos de carreira, Paula é considerada a precursora feminina do pop nacional. Com nove milhões de discos vendidos, ela dá voz a 21 discos e cinco DVDs, sendo três pelo grupo que liderou com grande sucesso – o Kid Abelha – e o premiado Sonós, de sua carreira solo.

O seu novo show ‘Como eu Quero’, contempla repertório de sua carreira solo, eternos hits do Kid Abelha e músicas autorais. A setlist, preparada para embalar o público, será composta pelos sucessos “Ando meio desligado”, dos Mutantes e “Deixa a vibe te levar” (versão da cantora para “Don’t you worry ‘bout a thing”, de Stevie Wonder), “Nada Sei”, “Fixação”, “Grand’Hotel” e como não poderia faltar ‘Como eu quero’, todas interpretadas por Toller com o auxílio luxuoso e a participação do lendário produtor Liminha, nos arranjos e violão, além dos excelentes: Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Augusto (teclados), Pedro Dias (baixo) e Adal Fonseca (bateria).

O show duplamente comemorativo ao Dia das Mães e ao aniversário de 30 anos do RioMar, acontece no dia 22 de maio, às 19 horas, na área externa do shopping. O acesso é restrito ao público que trocou notas fiscais de compras realizadas no RioMar Aracaju por pulseiras de acesso.

Fonte e foto RioMar Shopping