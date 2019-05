PC ELUCIDA CASO DE HOMEM QUE MORREU ENVENENADO E 2 HOSPITALIZADOS

15/05/19 - 16:22:49

Nesta quarta-feira, 15, a Polícia Civil elucidou o caso envolvendo três homens que ingeriram veneno por acidente no município de Salgado. O incidente, que aconteceu no dia 7 deste mês, no povoado Gidelson, envolveu Raimundo Florêncio da Silva, que acabou falecendo, e Valdomiro Emílio dos Santos e Rony Clécio dos Santos, que foram hospitalizados, mas já estão em suas residências.

Segundo as informações policiais, os três homens tomaram a substância tóxica acreditando ser cachaça e começaram a passar mal, sendo que Raimundo veio a óbito por causa da ingestão. “Após exames toxicológicos, a polícia constatou que a bebida se tratava de um formicida, vulgarmente conhecido como “Folial”, explica o delegado responsável pela operação, Paulo Cristiano.

Este formicida teria chegado às mãos dos três homens em forma de pagamento por um serviço prestado para uma senhora. “Ela não tinha como pagar em dinheiro e resolveu pagar com uma garrafa de cachaça. Ela retirou essa garrafa de bebida dos pertences de seu marido, não sabendo, a princípio, que se tratava de veneno”, esclarece o delegado Paulo Cristiano.

Ainda de acordo com as informações, o formicida encontrado nos pertences do marido da mulher é utilizado por ele em seu trabalho. “O homem costuma trabalhar como horista nas fazendas, aplicando o formicida Folial. Ele guarda parte dessa substância em uma garrafinha de cachaça”, explica o delegado.

A polícia ainda afirma que está verificando a possibilidade de indiciar ou não o casal por homicídio culposo, caso considere que ele foi negligente na guarda do material venenoso. O procedimento vai ser encaminhado para a Justiça local, que dará encaminhamento ao Ministério Público e adotará as medidas cabíveis.