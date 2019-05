PMA entrega duas toneladas de alimentos para entidades

15/05/19 - 14:55:00

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou, na manhã desta quarta-feira, 15, a dez entidades filantrópicas da cidade as duas toneladas de alimentos arrecadados na 36ª Corrida Cidade de Aracaju. Cada instituição será beneficiada com cerca de 200 quilos de alimentos. Com o ato, a Prefeitura de Aracaju reforça o caráter de responsabilidade social de seus eventos.

“É um ato singelo, mas significativo. É a reafirmação do compromisso social da Prefeitura, ao transformar seus eventos, sejam eles quais forem, em oportunidade de destinar donativos para entidades que trabalham cotidianamente em benefício daqueles que mais precisam. Ao fazer este gesto, estimulamos a sociedade a contribuir com aquelas pessoas que estão passando por dificuldades”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou, em seu discurso, o trabalho realizado pelas entidades, que definiu como “exemplo de amor e fraternidade”; “Estes homens e mulheres são os heróis e heroínas desta solenidade. O gesto de doação de cada um que atua nesta área nos faz acreditar no amor e na solidariedade. É o compromisso de fazer mais para quem tem menos”, disse.

A senhora Rosana Maria Oliveira, do Centro de Integração Raio de Sol, umas das entidades beneficiadas, agradeceu a iniciativa da Prefeitura de Aracaju. “Gostaria de agradecer, de todo o coração, a Deus por este momento tão bom e tão importante na vida de todos nós. Que este alimento seja multiplicado na vida de todas as organizações e pessoas que puderam doar. Muito obrigado ao nosso prefeito, aos secretários, aos servidores, pelo acolhimento que têm sempre com o Centro Raio de Sol e com todas as outras entidades”, afirmou.

As entidades

As dez entidades beneficiadas ofertam uma série de serviços, a exemplo de atividades socioeducativas, lúdicas e pedagógicas e o acolhimento institucional para quase mais de mil usuários, que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Receberam os kits de alimentos as seguintes entidades: Centro de Integração Raio de Sol, Instituição Beneficente Emmanuel (Ibem), Oratório Festivo São João Bosco, Comunidade Católica Servos e Servas da Santíssima Trindade, Lar de Idosos N. Senhora da Conceição (Same), Associação de Amigos da Oncologia (Amo), Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gaac), Externato São Francisco de Assis, Associação Beneficente Santa Terezinha do Menino Jesus (Abtjus) e Lar da Zizi.

Para o secretário da Assistência Social, vereador Antônio Bittencourt Filho, o ato demonstra que a Prefeitura de Aracaju está de “braços abertos para estas entidades que provêm alimento não só para o corpo, mas também para a alma daqueles que mais precisam”.

A corrida

A 36ª edição da Corrida Cidade de Aracaju aconteceu no último dia 23 de março, dentro da programação comemorativa dos 164 anos da capital sergipana. Com número recorde de participantes – mais de quatro mil corredores -, o evento foi realizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte.

Por Valter Lima