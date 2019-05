Presidente da Fames participa do 36° Congresso Mineiro dos Municípios

O presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe – FAMES, Cristiano Cavalcante, está participando do 36° Congresso Mineiro dos Municípios e de uma reunião do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios. O evento acontece de 14 a 15 de maio, em Belo Horizonte (MG).

A participação dos municípios na cessão onerosa, 1% do Fundo do FPM e a unificação das eleições são os temas debatidos no Congresso. De acordo com Cristiano Cavalcante, a Ames tem sido bastante procurada pelos gestores para saber sobre os respectivos assuntos, e que agora com o entendimento do presidente, serão esclarecidos.

“É um encontro que proporciona troca de experiências a respeito de assuntos que interessam a todos os gestores sergipanos, e que podem causar resultados positivos”, Finalizou o presidente da Fames.

O público do Congresso Mineiro dos Municípios é composto por Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais agentes públicos e sociedade.

Fonte e foto assessoria