Rodrigo se reúne com membros da Frente em Favor da Vida

15/05/19 - 05:54:51

Foi realizado nesta terça-feira (14) no gabinete do Deputado Estadual Rodrigo Valadares, atual presidente da Frente Parlamentar em Favor da Vida de Sergipe, uma reunião com a presença do ex-deputado e embaixador na defesa da vida, Pastor Antônio, além dos psicólogos Mary e Bruno, os terapeutas e líderes que são apaixonados pela recuperação de vidas, como a Bispa Vanilda, com mais de 28 anos de experiência em recuperação de jovens, juntamente com seu esposo, Bispo Mafort, líderes da Igreja Sara Nossa terra.

Esteve presente também o apóstolo Augusto Magalhães, Pr. Ari, coordenador da Frente em Sergipe, e a secretaria da Frente Paula Bernardes. O objetivo da reunião é a audiência pública que acontecerá no dia 17 de junho na Assembleia Legislativa, onde será levantado um painel de discussões de como fazer para combater a depressão, a automutilação, o suicídio e o aborto. Temas que estão destruindo nossa juventude.

Frente Parlamentar em Favor da Vida.