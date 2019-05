SAMUEL:BELIVALDO DEMONSTRA COMPROMISSO EM CONVOCAR 330 PMs APROVADOS

15/05/19 - 08:23:14

Depois do anúncio do governador Belivaldo Chagas no começo da tarde desta terça-feira, 14, que confirma a convocação de 330 Policiais Militares aprovados no concurso em vigor para o curso de formação, o deputado estadual Capitão Samuel comemora a notícia e afirma que a convocação é o resultado de compromisso assumido com toda a população sergipana.

Segundo o Capitão Samuel, o momento é de agradecer e de parabenizar o governo do estado. “Parabenizo o governador Belivaldo Chagas, que demonstrou que é um homem de palavra. Ele cumpriu o que prometeu para o povo sergipano durante a eleição e o com aquilo que acertamos durante as nossas conversas junto com os aprovados no concurso público. A crise financeira tardou este momento, mas chegou com muita alegria para todas aquelas famílias que tiveram os seus filhos aprovados. Agora serão convocados os oficiais da PM e BM, soldados da PM e BM e, em breve, acontecerão novos chamamentos de militares aprovados no concurso até que alcancemos o número esperado de mil novos homens”, afirma.

“Esta convocação é um compromisso com os aprovados no concurso e com a sociedade sergipana, porque segurança pública se faz com homens qualificados trabalhando nas ruas garantindo e reduzindo a violência do nosso estado”, reforça.

Por Anne Isabelle Santana