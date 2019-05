São João de Sergipe será apresentado na capital baiana

15/05/19 - 12:52:04

Trio pé de serra, artesanato, culinária e apresentações artísticas. Esses e muitos outros atrativos sergipanos serão divulgados no período de 22 a 26 de maio, no Shopping da Bahia, em Salvador. A ação é realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e funcionará em um estande 100 m² instalado dentro do centro comercial, localizado de forma estratégica no bairro Caminho das Árvores. A iniciativa de marketing visa promover o estado como destino junino e potencializar a divulgação dos atrativos turísticos.

Neste sentido, na última terça-feira (14), em um evento realizado no NB Hotéis, em Aracaju, o trade turístico de Sergipe pôde conhecer o projeto, que pretende também agregar a participação dos municípios sergipanos que irão realizar eventos juninos ou que possuem potencial turístico. Na oportunidade, o governo recebeu ainda a sugestão de divulgar os atrativos do estado em um evento nacional de guias de turismo, que também acontecerá em Salvador, no mesmo período da divulgação no shopping.

A Associação Brasileira das Agências de Viagens de Sergipe (ABAV/SE), através do presidente João Ávila, esteve presente, e acredita que mesmo a Bahia tendo festejos consagrados, a exemplo dos eventos realizados nas cidades de Cruz das Almas, Amargosa e na própria capital, esta ação vai despertar o desejo do baiano em voltar a frequentar Sergipe neste período. “Os baianos gostam muito de festejos juninos e mesmo tendo alguns polos na Bahia, existe ainda aquilo que ficou marcado nos últimos 30 anos, que foi o São João de Areia Branca, de Itaporanga e o próprio Arraiá do Povo, que atraía inúmeros baianos. Tenho a impressão que esta ação vai despertar o desejo do baiano vir a Sergipe”, acredita.

O presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco, fala que o principal polo emissor para o estado de Sergipe é a Bahia, e vê a ação de marketing do governo de forma positiva. “A gente vê com bons olhos, em primeiro lugar, o lançamento da programação, já que temos a garantia que o Arraiá do Povo será de 20 a 30 de junho na Orla de Atalaia. Em segundo lugar, porque temos o estado divulgando essa programação na Bahia. A ABIH recebe como excelente a notícia e irá se somar a este projeto, pois o nosso objetivo é atrair um maior número de turistas, gerando renda e fortalecendo a economia sergipana durante esta época”, afirma.

O município de Estância é um dos que estarão compondo a ação do governo apresentando seus atrativos. De acordo com o secretário de turismo do local, Manoel Messias, a expectativa é que aumente o número de turistas na cidade conhecida pela tradição do barco de fogo. “Parabenizo o governo de Sergipe pela atitude, a nossa cidade estará lá mostrando que tem 30 dias de São João tradicional, com barco de fogo, Batucada e quadrilha. Quem vai para lá tem a oportunidade de vivenciar a cultura estanciana. A expectativa é das melhores porque com certeza nosso estado vizinho tem contribuído com nossa rede de hotéis e com o nosso turismo”, destaca.

Divulgação no rádio

Os festejos juninos de Sergipe também serão destaque na Bahia pelo rádio, através da colaboração da jornalista Heloísa Braga, consagrada na área do turismo. Ela explica como está sendo o processo de comunicação entre estados. “O baiano naturalmente tem paixão por Sergipe. Quem conhece sempre quer voltar, e quem não conhece, tem uma vontade imensa de vir. A gente está iniciando um trabalho de comunicação planejado e efetivo com a Setur Sergipe. Com esse corpo a corpo, a gente vai conseguir fazer uma comunicação objetiva e com resultados concretos, visando a geração de fluxos de visitantes, tanto da capital, como do interior da Bahia. A minha comunicação lá é diária, específica para o turismo. A proposta é levar Sergipe para os ouvintes”, esclarece.

O secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, está entusiasmado e feliz com a ação que deve mostrar o que Sergipe tem de melhor. “É uma responsabilidade muito grande, pois estamos voltando com o tema: Sergipe é o país do forró. O Brasil está em recessão e, consequentemente, o nosso estado também. Sendo assim o turismo é o que vai socorrer neste período, até as coisas melhorarem. Neste contexto o marketing é essencial para que os turistas conheçam nosso forró e venham nos visitar”, argumenta. Ele finaliza afirmando ainda que mais de 50 municípios de São Paulo também terão conhecimento do evento através de divulgação no rádio.