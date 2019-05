Senar/SE abre turmas de Aprendizagem Rural em Neópolis, Aracaju e Capela

15/05/19 - 13:06:57

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE está com turmas abertas para o Programa de Aprendizagem Rural nos municípios de Aracaju, Capela e Neópolis. Os cursos são voltados para as cadeias de fruticultura, avicultura e cana-de-açúcar.

O Programa de Aprendizagem Rural tem por objetivo atender à Lei de Aprendizagem 10.097/00, que prever que todas as empresas de médio e grande porte estão obrigadas a contratar com carteira assinada adolescentes e jovens de acordo com o percentual exigido na empresa.

A partir das demandas apresentadas pelas empresas, os jovens serão selecionados e participarão do curso durante um ano recebendo uma bolsa de meio salário mínimo. A carga horária é de 960 horas sendo 480 horas de aula do núcleo básico e específico e 480 horas da prática profissional na empresa.

No município de Neópolis, o curso é voltado para a cadeia de fruticultura. Em Aracaju, a cadeia é avicultura e em Capela o curso é voltado para a cana-de-açúcar. As empresas interessadas deverão entrar em contato através do número 3211-3264 até 23 de maio.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria