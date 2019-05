SERGIPE TEM GRANDE POTENCIAL NA GERAÇÃO DE ENERGIA, DIZ DEPUTADO

15/05/19 - 07:57:30

Na Tribuna da Assembleia Legislativa desta terça-feira, 14, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) apresentou as ações positivas sobre o desenvolvimento econômico de Sergipe e fez um contraponto das críticas da oposição, destacando o panorama do crescimento para o futuro, com foco da geração de energia e exploração de petróleo e gás.

“Entendemos que há uma crise mundial e nacional. É fato. Mas não podemos ser pessimistas. Sergipe tem energia solar fotovoltaica, energia eólica, energia termoelétrica e energia elétrica. É um estado que se posiciona como grande gerador. Não há desenvolvimento no mundo sem energia. A vinda da Termelétrica para Sergipe se equipara à chegada da Petrobrás, há 50 anos. Sergipe está geograficamente bem situado, tem estrutura e bons atrativos para que pessoas venham de outros estados para residir. Temos a capital da qualidade de vida. Sergipe tem ações positivas para apresentar”, afirmou o líder da bancada governista.

Zezinho Sobral lamentou a crise existente no Brasil, o que vem comprometendo muitas famílias. Em seguida, respondeu ao comentário da oposição sobre os índices de desemprego no estado que, segundo a bancada, se instalou em Sergipe desde o governo de Marcelo Déda em 2007 até 2019. “Participei efetivamente dos primeiros quatro anos do governo Marcelo Déda e trabalhei especificamente na geração de emprego. Em 2010, Sergipe gerou 21 mil novos empregos de carteira assinada. É só consultar o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Chegamos a um percentual de apenas 5.16% de desempregados em Sergipe, o jovem tinha opção de escolha”, recordou o deputado estadual, complementando que “em 2007, tínhamos apenas um hospital, o Huse. Hoje, são seis hospitais regionais (Estância, Propriá, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória e Lagarto – que foi federalizado) e atendem quase 45 mil pessoas por mês em Sergipe. Quando observamos que fazemos parte de um projeto vitorioso, ficamos entusiasmados e positivos”, disse.

Ainda na Tribuna, o deputado Zezinho Sobral pontuou que Sergipe se destaca no cenário nacional onde, muito em breve, será a estrela da exploração de petróleo e gás em águas profundas. Segundo ele, será um potencial de desenvolvimento econômico para Sergipe.

“A Petrobras, com o desinvestimento feito no governo de Michel Temer, foi responsável pela não geração de 41 mil novos empregos em Sergipe e isso impactou negativamente. Mas, hoje, temos a retomada dos investimentos da Petrobras para Sergipe. Temos a Termoelétrica trazendo gás para acessar o mercado brasileiro através da importação. Sergipe é o único do Brasil com esse potencial. Em 2019 e 2020, temos a Centrais Elétricas de Sergipe (Celse) com a Termoelétrica e um porto para trazer gás importado ao custo de 1/3 do que está sendo comercializado no Brasil. O próprio presidente da República, defendido pela bancada de oposição em Sergipe, reconheceu isso”.

Zezinho Sobral reforçou que todo debate com a oposição é positivo e democrático, mas é preciso que as pessoas tenham conhecimento técnico e saibam o que já existe e o que está em fase de instalação para alavancar a economia sergipana e gerar mais empregos.

“Não é correto apresentar propostas que não são de competência do Legislativo e, sim, do Executivo. Isso só gera um debate ideológico. A Alese precisa apresentar propostas de controle, a exemplo do que eu disse a respeito das tarifas que a Vale tem cobrado do Porto de Sergipe, que viabilizam o acesso. Isso tem que ser visto por essa Casa. É uma discussão temática e importante que pode unir a todos em prol do desenvolvimento de nosso estado. Sergipe já demonstra seu potencial para gerar muitos negócios com gás, com petróleo e com energia, recebendo novas empresas. Temos que ter uma visão ampla e propor ações para o desenvolvimento”, enalteceu.

Fonte e foto assessoria