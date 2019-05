Venezuela: Anistia quer investigação de ações do governo de Maduro

Durante encontro com militares, na cidade de Vargas, Maduro apelou à obediência do Exército.

Guaidó

O autoproclamado presidente Interino, Juam Guaidó, promete continuar a lutar. Ele destaca que nada vai fazer com que desista da luta política.

Nessa terça-feira (14), em mensagem no Twitter, Guaidó disse que dezenas de agentes dos serviços secretos venezuelanos revistaram o gabinete.

Fora do edifício, mais de uma centena de integrantes da Guarda Nacional Bolivariana, da polícia e do Serviço de Inteligência impediram a entrada de deputados no Parlamento.

A Polícia Nacional Bolivariana justificou o cerco por suspeita da “existência de um engenho explosivo” no local.

Agencia Brasil – Por RTP (emissora pública de televisão de Portugal) Lisboa