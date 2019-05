Verão 90- João faz discurso emocionante, se declara para Manu, e Jerônimo fica com a cara no chão. Ex-Patotinha dá a volta por cima e desbanca o irmão pilantra

Jerônimo (Jesuíta Barbosa) tentou de tudo para humilhar João (Rafael Vitti) no dia da premiação do No Fusca com Manu como melhor programa de TV. Mas, o tiro sai pela culatra e, quando João assume o microfone e fala sobre seus sentimentos, consegue emocionar a todos com o discurso.