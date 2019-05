Verba de R$ 3 milhões para festejos juninos anima vereador Armando Junior

15/05/19 - 08:39:37

por Guilherme Fraga

A notícia da liberação de uma verba na ordem de R$ 3 milhões para promover os festejos juninos na capital e em outras cidades sergipanas ganhou repercussão na Câmara Municipal de Aracaju. O vereador Armando Batalha Júnior (Cidadania) afirmou que é importante valorizar a cultura local e manter viva a tradição junina em Sergipe. “Quando fiquei sabendo que o deputado federal Fábio Mitidieri conseguiu esse recurso, entrei em contato imediatamente para parabenizá-lo. Aproveitei para estender os elogios no plenário da Câmara Municipal de Aracaju”, pontuou.

Além de Aracaju, os municípios de Estância, Indiaroba e Boquim foram beneficiados com a verba. “São cidades com tradição no período junino e isto fomenta o turismo na região, afinal de contas Sergipe ainda é o país do forró!”, afirma o vereador, acrescentando que os municípios devem se preocupar neste momento com a parte burocrática, no que diz respeito as certidões negativas e outros documentos necessários para o recebimento do recurso conquistado por Fábio Mitidieri junto ao governo federal.

Armando Batalha Junior destaca que a verba chega num momento importante, pois vai ajudar na geração de emprego e renda nestes municípios. “São diversos grupos que trabalham e conseguem um dinheiro extra no mês de junho. Vendedores de bebidas, churrasquinho, cachorro-quente, enfim, vários trabalhadores serão contemplados”, comemora.