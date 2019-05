ANDRÉ CONSEGUE SOLUCIONAR PENDÊNCIA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DE OBRAS

16/05/19 - 16:29:31

Obtidos em 2018, durante o seu mandato, no antigo Ministério do Desenvolvimento Social, foram liberados na manhã desta quinta-feira (16), após audiência de André Moura no Ministério da Cidadania recursos para ampliação da rede de Proteção Social em municípios sergipanos. Os municípios aptos assinaram convênio com o Governo Federal e agora já podem apresentar projetos de engenharia e deflagrar o processo licitatório. Serão 31 CRAS, 11 CREAS, dois abrigos e quatro centros de convivência.

O CRAS e o CREAS são as principais portas de entrada do cidadão ao Sistema Único de Assistência Social (Suas) , possibilitando o acesso de famílias à rede de proteção social do Governo Federal com a prestação de serviços que melhoram as condições de vulnerabilidade e desigualdades socioeconômicas ou mesmo calamidade pública.

“Este será o maior investimento na rede de proteção social que já houve em Sergipe, lembrando que dentro em breve 35 municípios serão contemplados com o ônibus para o transporte social dos usuários da rede SUAS. A lista de municípios já saiu no Diário Oficial da União”, explicou André.

Assessoria de Comunicação do dep. federal André Moura – AssCom/AM