Azul e Gol anunciam voos diretos entre Aracaju, Salvador e São Paulo

16/05/19 - 05:04:05

O anúncio foi fruto das negociações realizadas durante reuniões entre representantes das operadoras e do governo do Estado, com foco no potencial econômico do turismo em Sergipe

Fruto das negociações realizadas durante reuniões entre representantes das companhias áreas Azul e Gol, com o governo do Estado, nos próximos meses voos diretos serão ofertados pelas duas operadoras. A partir do dia 09 de julho, um voo direto entre Aracaju e Salvador será ofertado pela Azul Linhas Aéreas. A partir de então, a rota estará disponível, com saída da capital sergipana às 04h15 e chegada em Salvador prevista às 05h05.

Da mesma forma, a Gol anunciou nesta quarta-feira (15), a terceira fase de ampliação de voos no estado de São Paulo que, desta vez, contempla 10 cidades, entre elas, Aracaju. As novas operações iniciam a partir da primeira semana de agosto e estarão concentradas no aeroporto internacional de Guarulhos. O voo direto Aracaju/São Paulo tem saída prevista da capital sergipana para as 04h10, com previsão de chegada em São Paulo às 07h.

No mês de abril, a operadora Gol já havia anunciado um novo voo direto entre Brasília e Aracaju. A rota está disponível desde 1º de maio, com saída da capital federal às 21h30 e chegada prevista em Aracaju, para as 23h50.

“Estamos trabalhando para reverter as perdas de voos em Sergipe, usando os instrumentos que temos em mãos a exemplo da diminuição da alíquota de ICMS sobre o combustível de aviação para 12%. O governo corre atrás e faz sua parte”, explicou o governador Belivaldo Chagas.

O interesse do Estado na disponibilidade dos trajetos se justifica, sobretudo, pelo potencial econômico do turismo em Sergipe. A necessidade de buscar mais voos diretos saindo de Sergipe para Salvador, demais estados do Nordeste e Brasília foi evidenciada após a decisão da Avianca de suspender voos em todo o país, o que afetou também a capital sergipana.

Foto: Marcelle Cristinne/ASN