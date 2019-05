Deputado capitão Samuel comemora redução da taxa de homicídios

O deputado Capitão Samuel (PSC) comemorou na sessão desta quarta-feira, 15 na Assembleia Legislativa de Sergipe, a redução de 25% no número de homicídios no Brasil e em especial no Estado de Sergipe.

“Isso é algo a ser comemorado e observado por todos. Em Sergipe tivemos uma redução muito grande também nessa ordem, fruto das políticas públicas que caminharam nesse sentido, sobretudo no aumento de pessoal, dos profissionais de segurança pública”, entende.

Segundo ele, esse aumento no efetivo policial vem aumentando desde os últimos quatro anos. “Isso por meio do concurso anterior e desse que foi feito agora, porque entrando novos homens com energia jovem, fazendo uma prevenção sobretudo na polícia militar e as investigações por meio da polícia civil, nós chegamos aos números que nós temos hoje. É investimento feito dando resultado”, acredita.

Capitão Samuel acrescentou que na última terça-feira, 14 ao conversar com alguns aprovados para concurso público para soldados e oficiais da Polícia Militar e dos Bombeiros, foi informado que o governador Belivaldo Chagas definiu uma data de início do curso de formação para mais 300 policiais militares.

“Isso é um investimento muito grande que o governador anunciou e eu não tenho dúvida que vai melhorar a segurança pública do povo sergipano. Quero parabenizar o governador Belivaldo Chagas pelo anúncio da convocação dos aprovados no concurso público para efetivamente realizarem o curso de formação que deve iniciar em agosto e em dezembro vamos ter os policiais fardados nas ruas, prestando seus serviços à sociedade sergipana. Se os números estão reduzindo, é fruto de cada policial militar, cada bombeiro e cada policial civil nas ruas. Vamos caminhar para ser o primeiro colocado do lado da vida, da segurança e da paz social”, enfatiza.

