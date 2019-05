Comando da PM participa de reunião com Associação de Oficiais

16/05/19 - 06:05:00

Na manhã desta quarta-feira, 15, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, coronel Marcony Cabral, recebeu a visita da diretoria da recém criada Associação dos Oficiais Superiores da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar de Sergipe.

O objetivo da visita foi estabelecer laços com o Comando Geral da Corporação e auxiliar, sempre que for possível, na melhoria da segurança pública do estado. Na oportunidade o coronel da reserva Edmílson Batista Barros ressaltou a importância do encontro. “A associação foi criada no intuito de agregar os oficiais e auxiliar o comando na manutenção e qualidade da segurança, tanto com os policiais da ativa, como também, os da reserva. Importante frisar também, que estamos aqui pra somar forças junto com as outras associações”, completou o presidente da associação.

Também estiveram presentes na visita os coronéis da reserva da PM Augusto César de Oliveira Santos e Augusto de Lima Bispo, e o coronel da reserva do CBM Laudemir Vieira Dias.

Fonte e foto PM