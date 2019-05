Conselho de Psicologia realiza I Seminário de Saúde Mental em Aracaju

16/05/19 - 15:30:39

Com o tema “Existência e resistência: os caminhos da luta antimanicomial”, o Conselho Regional de Psicologia de Sergipe -19ª Região, por meio do Grupo de Trabalho de Saúde Mental, realiza nesta sexta (17) e sábado (18), o I Seminário do GT de Saúde Mental. O evento acontece na Faculdade Estácio de Sá, localizado na rua Teixeira de Freitas, 10, bairro Salgado Filho, em Aracaju (SE).

O credenciamento será realizado na tarde de sexta-feira (17), entre 14h e 18h, já com atividades de Economia Solidária (14h-18h), Teatro vida in cena (15h16h), mostra audiovisual com o Filme Dizheroi (16h – 17h), Práticas integrativas – MOPS (14h-18h), Oficina de fanzine, minicursos para profissionais do CAPS com foco em redução de danos e arteterapia.

A abertura oficial do evento está marcada para 19h, no auditório da instituição de ensino, com a mesa “Saúde Mental e democracia: Os efeitos do cenário político atual sobre a subjetividade do povo brasileiro”. Os palestrantes serão Romero Venâncio, graduado em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e Doutor Interinstitucional em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco; Mônica de Oliveira Nunes, médica com especialização em Psiquiatria pela UFBA, mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal da Bahia, doutora em Antropologia pela Universidade de Montreal e Pós-Doutora em Antropologia na Universidade Paris V; Helmir Oliveira Rodrigues, Mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Sergipe, Doutor em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense e Eduardo Ribeiro, Especialista em gestão estratégica de políticas públicas pela Unicamp/FPA, Mestre em História do PPGH-UFBA, Membro da Rede Latino Americana e do Caribe de Pessoas que Usam Drogas, Coordenador e fundador da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas.

As atividades serão retomadas no sábado, a partir das 8h, com o debate “Afasta de mim esse cale-se: A insensata política de guerra às drogas e seus efeitos na realidade brasileira” que contará com a participação de Luciana Santos Rodrigues, psicóloga (Unijorge), especialista em Psicologia Clínica e Saúde Mental (UFBA), pós-graduanda em Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências (Instituto Sírio Libanês); Alan Santana, psicólogo com formação em Psicoterapia Ericksoniana, pós-graduado em Micropolítica da Gestão do Trabalho em Saúde e Leandro Dominguez Barretto, Graduado em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

Encerrando o evento, às 10h30, acontece a mesa “Entre nós: As plurivozes do cotidiano nos territórios da loucura”, com os palestrantes Dário José, artista audiovisual e documentarista, Iraci Rodrigues de Sá Telles, bacharelada em Serviço Social (FMU -SP), pós-graduada em Direito Sanitários(UEFS), pós-graduada em Preceptoria nos Cenários do SUS (SE), além de dois usuários do projeto Vida in cena.

