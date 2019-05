CPTRAN PRENDE SUSPEITOS DE TRÁFICO DE DROGAS NO FERNANDO COLLOR

16/05/19 - 16:39:47

No inicio da tarde desta quinta-feira (16), uma equipe da CPTran prendeu dois indivíduos por suspeita de tráfico ilícito de drogas.

O fato ocorreu durante patrulhamento dos policiais, juntamente com o GETAM, na região do bairro Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro/SE, mais precisamente “Beco da Caçola”, quando os indivíduos avistaram os militares, correram, mas foram alcançados e abordados.

A equipe encontrou, de posse dos suspeitos, aproximadamente 200g de substância análoga a maconha, um simulacro de arma de fogo, uma faca e uma tesoura.

Ambos foram conduzidos à delegacia para as medidas cabíveis ao caso.

Fonte e informações da assessoria