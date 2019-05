DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS É DISCUTIDA ENTRE CONBASF E CIGRES

16/05/19 - 16:57:17

O Conselho de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) , representado por Mario Rosa de Albuquerque e Valtemir Santana de reuniram com o superintendente do Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos (CIGRES), Antonio Farias de Arruda, na sede da instituição, em Olho D’água das Flores, Alagoas

O propósito da reunião foi a continuidade das tratativas que entre o CONBASF e o CIGRES objetivando a destinação dos rejeitos dos municípios sergipanos de Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Gararu para deposição no aterro sanitário de sua propriedade, enquanto o CONBASF não possui uma solução própria.

O translado seria feito pela travessia do povoado Niterói, em Porto da Folha/SE e o município de Pão de Açúcar/AL, por sua curta distância e possibilitará a deposição de forma econômica através da estação de transbordo de Poço Redondo.

Ainda nessa parceria, o CIGRES, convidou o CONBASF a se tornar parceiro de investimento na ampliação do aterro sanitário existente, barateando os investimentos, e em contrapartida o CONBASF se tornaria sócio do empreendimento. A proposta está sendo analisada pela diretoria do consórcio sergipano.

Ascom/CONBASF