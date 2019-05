EDVALDO DISCUTE A INCLUSÃO DE ARACAJU NA ROTA DOS CRUZEIROS MARÍTIMOS

16/05/19 - 05:01:15

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na noite desta quarta-feira, 15, de uma reunião na Capitania dos Portos, para discutir a viabilidade de inserir Aracaju no roteiro de cruzeiros marítimos da costa brasileira. O encontro, que reuniu empresários que atuam na área, representantes do setor turístico, além de secretários municipais e estaduais, abordou infraestrutura, capacidade de recepção, condições do porto de Sergipe, além dos atrativos turísticos da cidade.

O presidente da Associação de Cruzeiros Marítimos (CLIA), Marco Ferraz, fez uma explanação sobre o funcionamento do setor, apontando a necessidade de ampliação das rotas existentes no país. Ele também destacou os números que comprovam a pujança do mercado. De acordo com ele, na temporada 2017/2018, sete navios operaram na costa brasileira, transportando 418 mil cruzeiristas. O total dos impactos econômicos diretos, indiretos e induzidos foi de R$ 1,792 bilhão. Além disso, o setor gerou 28 mil empregos diretos.

Os empresários Renê Hermann, da Costa Cruzeiros, e Márcia Leite, da MSC Cruzeiros, também expuseram o interesse de poder contar com a inserção de Aracaju na programação de seus cruzeiros, ressaltando que a capital sergipana e demais cidades turísticas do Estado podem se tornar uma grande novidade nos roteiros.

O prefeito ficou muito satisfeito com a reunião e colocou a gestão municipal à disposição para as tratativas para efetivação do projeto. “Estou muito feliz com esta reunião, por isso fiz questão de vir e trazer os secretários, pois considero a possibilidade de inserção de Aracaju na rota dos cruzeiros de grande importante. É um projeto que interessa muito a todos nós. De modo que já assumo aqui o compromisso de envidar os esforços necessários para incluir Aracaju neste roteiro”, afirmou Edvaldo.

Ele destacou que Aracaju é uma cidade planejada, de fácil locomoção e já foi considerada a capital da qualidade de vida do Brasil, de modo que possui todas as condições para atrair e receber bem os cruzeiristas. “Sabemos que o Turismo, além de ser o alimento da alma das pessoas, é um instrumento de geração de emprego, renda e desenvolvimento”, reiterou.

Ao final do encontro, ficou estabelecido que novas reuniões serão realizadas para encaminhamento das discussões e realização de estudos para a definição da inclusão de Aracaju na rota dos cruzeiros. “Vocês terão de nós a mais completa receptividade e o esforço necessário para Aracaju ser inserida no roteiro”, disse Edvaldo aos empresários.

Participaram da reunião os secretários municipais Jorge Araújo Filho, Renato Telles, Jefferson Passos, Nildomar Freire, Marlysson Magalhães, Luiz Roberto Dantas, Sérgio Ferrari, além do secretário estadual do Turismo Manelito Franco. O comandante da Capitania dos Portos de Sergipe, Alessandro Black, também esteve presente no encontro.

Fotos: Marcelle Cristinne/PMA

Por Valter Lima