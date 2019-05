Prefeito Edvaldo Nogueira participa de homenagem ao Dia dos Garis

16/05/19 - 13:09:55

O prefeito Edvaldo Nogueira iniciou a quinta-feira, 16, com uma homenagem ao Dia dos Garis. O evento, reoalizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), em parceria com a empresa Torre, reuniu garis e margaridas para um café da manhã no Parque Augusto Franco, em Aracaju.

“O Dia do Gari é uma data muito importante para mim, por isso fiz questão de comparecer a este evento para expressar o meu sentimento de gratidão, a minha admiração e o meu respeito por todos estes trabalhadores e trabalhadoras. Sem a atuação diária deles, não haveria condições de vivermos na cidade”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou que o trabalho dos garis e das margaridas tem papel na manutenção e no embelezamento da cidade, mas também cumpre uma função de garantia da saúde da população. “A limpeza de Aracaju é motivo de orgulho do nosso povo. E isto tem repercussão, por exemplo, no combate ao mosquito da dengue. O recolhimento regular do lixo e o combate aos pontos irregulares são fundamentais para que os mosquitos não se proliferem. Estamos voltando a ser a capital nacional da qualidade de vida e o trabalho dos garis é parte significativa desta conquista”, declarou.

Os homenageados deste 16 de maio ficaram muito felizes com o reconhecimento do trabalho que desenvolvem na cidade. “Estou feliz por ter sido homenageado e também sorteado nesse dia tão especial para a nossa categoria. O nosso trabalho vai além de deixar a cidade limpa, permite que as pessoas tenham uma visão melhor de Aracaju”, afirmou Washington Luiz Santos Poderoso Júnior, que trabalha como coletor há dois anos e foi presenteado com um eletrodoméstico.

Para a agente de limpeza Edilma dos Santos, é gratificante contribuir com a limpeza da cidade. “Trabalho na varrição das praias e sempre escuto elogios das pessoas que moram fora do nosso estado. Eles chegam aqui e ficam encantados quando encontram tudo limpinho e isso me enche de alegria”, disse.

Cerca de 1 mil agentes de limpeza atuam diariamente em Aracaju. Pesquisa realizada recentemente mostrou que a limpeza da cidade é avaliada positivamente pela população com a nota 9,5. Para o presidente da Emsurb, é o reconhecimento de que a cidade está limpa e mais bonita. “Isto mostra que o trabalho dos garis é fundamental para a cidade”, afirmou.

Foto Ana Licia Menezes