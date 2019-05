‘Forró da Advocacia’ traz Emerson do Acordeon, Igor Ativado e Jeanny

A 16ª edição do ‘Forró da Advocacia’ acontecerá no dia 7 de junho, a partir das 20h, no Espaço de Eventos Castelinho, em frente à Orlinha do Bairro Industrial, em Aracaju. A festa, que já é tradição no calendário junino da capital, é realizada pela Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), e contará com shows de Emerson do Acordeon, Igor Ativado e Jeanny Lins (ex-Forró Maior).

Com o lema ‘Xote, xaxado e baião. Vem para nossa festa que já é tradição’, o evento resgata uma das manifestações mais populares do Nordeste. “O ‘Forró da Advocacia’ já se consolidou no calendário festivo da capital e se tornou tradição. A advocacia sergipana, familiares e público em geral não abrem mão de celebrar uma das festas que mais enaltecem a cultura da nossa gente”, afirma a presidente da CAASE, Hermosa França.

“Teremos forró pé de serra, passando pelo clássico forró das antigas até a atualidade. A expectativa é imensa, por ser um dos maiores e mais esperados eventos promovidos pela CAASE”, conta a presidente da Comissão Especial de Eventos, Vívian Alves.

O evento contará com barracas de comidas típicas e a diversão da criançada estará garantida com o espaço kids. Toda a estrutura será montada em uma com área verde, coberta, fazendo com que os forrozeiros e suas famílias sintam-se acolhidos em um típico arraial de cidade do interior.

“Esperamos fazer um belo evento. Está sendo planejado nos mínimos detalhes, da decoração do local à contratação das bandas, tudo com muito carinho”, diz Raísa Santos, vice-presidente da comissão.

Os ingressos para o ‘Forró da Advocacia’ podem ser comprados no valor de R$ 40 (Jovem Advocacia/Estudante – somente na CAASE e OAB/SE), R$ 50 (Advocacia) e R$ 70 (Público Geral), nos seguintes pontos de venda: sedes da CAASE e da OAB/SE, salas dos advogados do Fórum Gumersindo Bessa, Fóruns Integrados II (18 do Forte), Fóruns Integrados III (DIA), sala dos advogados do TRT, 5TH Avenida, A Suprema (Jorge Amado, Shopping Jardins e Shopping Riomar). A 16 edição tem o patrocínio das empresas Extramed, Legislar e Cohab Premium. Mais informações pelo número (79) 3211-8718.

SERVIÇO

O que? Forró da Advocacia

Quando? 7 de Junho

Local? Castelinho, em Aracaju

Horário: 20h

