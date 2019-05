Grazi Massafera não esquece o passado difícil e faz questão de que Sofia, de 6 anos, entenda a situação confortável em que vive. “Separo roupas para dar, brinquedos”

Estrela de novelas e campanhas publicitárias, Grazi Massafera não esquece o passado difícil e faz questão de que Sofia, de 6 anos, entenda a situação confortável em que vive. “Separo roupas para dar, brinquedos. Desde pequena eu ganhava roupas, então esse é um valor que eu passo para ela”, explica a atriz sobre a criação da menina, de sua união com Cauã Reymond. “Dentro de casa ela sabe que é privilegiada, que tem mais coisas, sabe que o meu trabalho proporciona isso para a gente, que deixar ela em casa para ir trabalhar é algo que acaba privilegiando a gente”, afirma Grazi.

A atriz conta que, para aumentar o entendimento de Sofia, contou para a menina uma história de sua própria infância – Grazi cresceu em Jacarezinho, interior do Paraná, filha do pedreiro Osmar e da costureira Cleusa, e com mais três irmãos. “Eu tenho uma boneca, que foi minha primeira boneca que minha mãe comprou. Eu queria muito aquele bebê da Estrela. Eu fiquei doente, eu fiquei atá com febre (de tanto que queria)“, lembra.

“Mas eu não falava para minha mãe. Eu tinha até dó de pedir para minha mãe, que na época era boia-fria e para pagar a boneca depois demorou 12 meses. E isso foi tão forte para mim que até hoje eu guardo essa boneca”, diz Grazi, explicando que revelou à filha de onde vinha o brinquedo. “Eu peguei essa boneca e fui contar a história dessa menina para a Sofia. Quando eu terminei, falei ‘essa menina é a mamãe’, e ela começou a chorar. E esse bebê está com Sofia”, diz a atriz.

Grazi acredita que valorizando o que tem que ser valorizado, os pequenos aprendem a solidariedade. “A criança é uma esponjinha”, afirma a atriz, que incentica Sofia a ajudar os outros. “A gente sempre para roupinhas e brinquedos dela para doação, e agora que está com 6 para 7 anos, estou querendo levar ela para entregar as doações para ela esse entendimento”, adianta Grazi, que também faz a sua parte na solidariedade com o próximo. “Mas não gosto de contar, porque se não fica uma autopromoção”, diz.

