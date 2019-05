HOMEM MORRE APÓS O VEÍCULO CAPOTAR E SER ARREMESSADO PARA FORA DO CARRO

16/05/19 - 08:29:12

Um homem morreu após perder o controle de direção do carro e o veículo capotar na Avenida Etelino Alves Lima, antiga Quirino, Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

O acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (15) e as informações são de que o veículo capotou e o motorista identificado como Willames Santos Oliveira, acabou sendo arremessado para fora do carro. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital, porém devido a gravidade do ferimento ele não resistiu e morreu.