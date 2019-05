José Dirceu irá se entregar, diz advogado após tribunal negar recurso

16/05/19 - 19:22:04

BRASÍLIA — O advogado Roberto Podval, que defende o ex-ministroJosé Dirceu, afirmou que o petista irá se entregar às autoridades, após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região(TRF-4) negar um pedido de prescrição de pena em sua segunda condenação na Lava-Jato, a uma pena de 8 anos e dez meses de prisão. Dirceu está solto de julho do ano passado.

— (Ele) Irá se entregar — disse Podval ao GLOBO.

O TRF-4 decretou “imediato ofício para início do cumprimento da pena ao juízo de primeiro grau”. A prisão deve se dar em Curitiba, onde correm os processos referentes à Lava-Jato. Ainda cabe recurso por parte da defesa do petista no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Supremo Tribunal Federal (STF).