MATADOURO PARTICULAR RETIRA ÁGUA DE BARRAGEM PÚBLICA, DIZ DEPUTADO

16/05/19 - 06:40:22

No momento em que se discute e impõe limitações ao funcionamento dos matadouros no estado, onde apenas dois frigoríficos privados, um em Propriá e outro em Itabaiana, estão aptos ao funcionamento, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), ao utilizar a tribuna da Assembleia Legislativa (Alese), nesta quarta-feira, 15, denunciou a retirada e uso de água de barragem pública por um dos frigoríficos.

“Tenho uma gravação que prova que até recentemente, o frigorífico localizado nas imediações de Itabaiana vinha tirando água da barragem pública, localizada no município de Itabaiana, para abastecer o próprio frigorífico e o seu trabalho. Um frigorífico privado”, denunciou Gilmar.

O parlamentar levará representação contra o frigorífico ao MP. “Tenho certeza que o MP não apoia que o ente privado se utilize de algo público para lucrar, deixando de fazer o que devia. É esse o frigorífico que que se quer para substituir o matadouro de Itabaiana, que é um dos melhores do estado?”, questionou Gilmar ao lamentar que o fechamento do matadouro de Itabaiana tem prejudicado bastante a feira do município, uma das maiores do Nordeste.

Foto César de Oliveira

Da assessoria