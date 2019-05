MPF/SE divulga cooperativas que participarão de sorteio para coleta resíduos

16/05/19 - 14:09:20

Entidade selecionada prestará serviço por dois anos, com possibilidade de renovação por igual período

O Ministério Público Federal em Sergipe divulga a lista de entidades habilitadas a participar do sorteio para definir qual entidade efetuará o recolhimento de resíduos sólidos da unidade por dois anos. Duas cooperativas foram habilitadas: Cooperativa de Reciclagem Reviravolta de Nossa Senhora do Socorro (Reviravolta) e Cooperativa de Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care). Dentre as entidades habilitadas, uma será selecionada através de sorteio e a outra ficará no cadastro de reserva, que poderá ser utilizado em caso de substituição, num prazo de 4 anos.

As entidades que participaram da seleção têm cinco dias úteis, a partir de hoje, para interposição de recursos. Em caso de apresentação de recursos, será aberto o prazo de cinco dias úteis para apresentação de contrarrazões. Após esses prazos, o MPF/SE decidirá, em dois dias úteis, acerca dos recursos apresentados. Apenas após estes prazos será divulgada a data do sorteio, que será realizado na sala da Coordenadoria de Administração, no MPF/SE.

Confira aqui a ata da seleção de entidades habilitadas.

Notícia relacionada: MPF seleciona entidade para fazer coleta seletiva de resíduos