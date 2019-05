NÃO FAREI PARTE DO GRUPO QUE FARÁ DIVISÃO DO GRUPO, DIZ FRANCISCO GUALBERTO

16/05/19 - 08:10:27

O deputado Francisco Gualberto (PT) voltou a se posicionar contrário à possível divisão do grupo que hoje tem na base aliada o governador Belivaldo Chagas (PSD) e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB).

Na manhã desta quinta-feira (16), Gualberto afirmou que “não farei parte do time que fará a divisão do grupo. Todos sabem as tendências que há em nosso partido e as discussões são livres. Não vou fazer parte do novo que já nasce vovô. Se diz novo e nem o sobrenome não tem novidade”, disse Gualberto em entrevista ao radialista Alex Carvalho, na rádio Jornal.

O deputado falou ainda sobre a posição da oposição da Alese e que segundo Gualberto, “são jovens que estão chegando e precisando de holofotes. Em alguns casos eu não aceito excesso e todos sabem do meu comportamento. Eu entendo a importância da disputa política”, explicou.

Gualberto disse ainda que o trabalho que vem sendo realizado pelo governador Belivaldo Chagas “é o caminho certo. Ele é o governador de Sergipe e Bolsonaro é o presidente e é preciso que o governador vá em busca de recursos, independente de política”, defendeu.