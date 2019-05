Órfãos da Terra- Paul pede a mão de Camila em casamento. O aliado de Dalila deixa Miguel e Rania sem reação durante jantar em família

Paul (Carmo Dalla Vecchia) está atrás de Camila(Anaju Dorigon) desde que os dois se conheceram no hotel. Os dois já passaram a noite juntos e a patricinha se mostrou bastante envolvida. No entanto, ela ficou com o pé atrás após ter recebido uma proposta de emprego do rapaz: o cargo de gerente em um cassino clandestino. A mando de Dalila (Alice Wegmann), Paul muda de tática e usa o romantismo. Ele não só se declara para a camareira como também decide tomar um passo a mais na recente relação.