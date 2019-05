POLÍCIA DIVULGA FOTOS DOS RESPONSÁVEIS POR ARROMBAMENTOS NA CAPITAL

16/05/19 - 12:28:26

A dupla arrombou dois restaurantes em Aracaju

A Polícia Civil pede o apoio da população para identificar os responsáveis por arrombamentos a estabelecimentos comerciais na capital sergipana. Os crimes foram praticados nos dias últimos dias 6 e 8 de maio e registrados por câmeras da localidade.

Após roubar um carro modelo Fiat Uno, cor branca, os indivíduos arrombaram um restaurante na madrugada do dia 6 de maio. Na ação, foram furtados diversos objetos de um restaurante na região do bairro Jardins, zona Sul da capital.

Na madrugada do dia 8, os indivíduos abandonaram o Fiat Uno branco e roubaram outro carro no bairro Siqueira Campos, zona Oeste. Após o roubo do veículo, a dupla fez um arrombamento com subtração de televisão, equipamentos eletrônicos e dinheiro a um restaurante no bairro Farolândia, na capital.

A polícia pede a ajuda da população para informar sobre a localização dos suspeitos, ligando para o Disque Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e anônima.

Fonte e foto SSP