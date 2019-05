PMA promoverá mais dois dias de vacinação nos shoppings da capital

16/05/19 - 05:37:23

Aproveitando o sucesso da vacinação nos shoppings da capital, a Prefeitura de Aracaju promoverá mais dois dias de imunização em parceria com o RioMar e o Jardins. A iniciativa faz parte do calendário de estratégias extras da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e será promovida nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17, das 17h às 20h.

No último sábado, 11, os pontos disponibilizaram as doses das 10h às 17h e foram imunizadas 648 pessoas. O posto do Jardins será montado no corredor onde fica localizada a farmácia Farma Fórmula, enquanto o do RioMar ficará atrás da escada rolante em frente ao GBarbosa. Com essa estratégia, a gestão busca atingir a parcela da população que tem dificuldade de acesso ao serviço durante os horários comerciais.

“Apenas as crianças não poderão ser vacinadas pela necessidade de um maior acompanhamento do histórico, feito pelos profissionais de saúde. Como se trata de um público-alvo mais vulnerável, será solicitado aos pais que continuem levando os filhos para as unidades básicas, onde poderá não apenas ser aplicada a vacina contra a gripe, mas garantir outras imunizações, que são essenciais para a uma boa saúde nessa idade de referência [menores de seis anos]”, esclareceu a coordenadora de Imunização de Aracaju, Ilziney Simões.

Poderão receber as vacinas as gestantes; puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); indivíduos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde na ativa; professores de escolas públicas e privadas; povos indígenas; pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; além de policiais civis, militares e bombeiros ativos das forças armadas.

Campanha

Até o momento, o município já vacinou cerca de 68 mil pessoas, correspondendo a aproximadamente 48% da meta de 146 mil usuários.

A campanha contra a influenza segue até o dia 31 de maio, vacinando os grupos em todas as UBS e no Ipesaúde. Para receber a dose, é importante levar o cartão de vacinação e documento de identificação.

Pacientes com comorbidades devem levar receita médica; puérperas devem levar o comprovante de nascimento da criança; doentes crônicos, o relatório médico, e trabalhadores da saúde, professores e os profissionais das forças de segurança e salvamento, o comprovante de trabalho.

Fonte e foto SMS