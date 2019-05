POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR ROUBO DE VEÍCULO NA CAPITAL SERGIPANA

16/05/19 - 05:01:53

Indivíduo ligava para as vítimas solicitando recompensa para que pudesse devolver o bem subtraído

Na manhã desta quarta-feira, 15, a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) da Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra Klisman do Nascimento Neto pelo crime de roubo ocorrido em 13 de abril deste ano.

Segundo informações da polícia, o suspeito estava sendo investigado pelo roubo de uma motocicleta no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. Além do roubo, Klisman ligava para as vítimas solicitando uma recompensa para que pudesse devolver o bem subtraído, fato confirmado por pelo menos duas vítimas.

No dia 17 de abril, a equipe do DRFV já havia prendido o investigado em cumprimento ao mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execuções Penais, mas foi liberado no dia 24 do mesmo mês.

Fonte SSP