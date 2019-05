Ponte da Coroa do Meio será interditada a partir das 23 horas desta quinta-feira, dia 16

16/05/19 - 10:44:27

A Prefeitura de Aracaju vem realizando uma série de inspeções, ensaios e outras sondagens estruturais na ponte Godofredo Diniz, que interliga os bairros 13 de Julho e Coroa do Meio, e nesta quinta-feira, 16, a partir da 23h, haverá necessidade de interdição completa para um teste de resistência no vão da ponte. Embora a ponte não ofereça qualquer perigo iminente para quem a utiliza como rota diariamente, a gestão municipal está executando este procedimento mais rigoroso para evitar mal-entendidos, desinformações e divulgação de imagens que não condizem com as reais condições estruturais da ponte do caju, como ocorreu tempos atrás.

Como a ponte existe há mais de 40 anos, e mesmo não apresentando qualquer indício de risco, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) contratou uma empresa especializada em estudos desta natureza a fim de emitir laudo definitivo sobre as propriedades técnico-estruturais e funcionais da estrutura, esclarecendo, de uma vez por todas, os boatos acerca do local, tranquilizando os aracajuanos sobre a segurança em transitar pelo equipamento.

O procedimento desta quinta-feira é um teste de resistência em que um veículo de grande porte, carregado de algumas toneladas de estruturas metálicas, realizará movimentos de ida e volta sobre a ponte em níveis distintos de velocidade. Isto será aferido com equipamento específico que registrará qualquer turbulência na estrutura.

Orientações no trânsito

Devido à realização do teste de carga, o fluxo de veículos será totalmente bloqueado na ponte Godofredo Diniz, a partir das 23h. A previsão é de que o teste seja concluído por volta das 3h30, da sexta-feira, 17. No referido horário, os condutores não terão como ir da avenida Beira Mar à avenida Delmiro Gouveia – e vice-versa pela ponte. A avenida Desembargador Antônio Góis será a única ligação entre o bairro Coroa do Meio e a Beira Mar durante o bloqueio.

Os ônibus do transporte público que passam pela ponte terão seus itinerários temporariamente alterados por causa da interdição. Os passageiros deverão se informar com os funcionários do veículo. Serão afetadas as seguintes linhas: 008-Porto Sul/Bairro Industrial; 051-Atalaia/Centro; 100-Circular Shoppings 1 e 2; 310-Terminal Rodoviário/Riomar; 409-Riomar/DIA; 410-Inácio Barbosa/Jardins/DIA; 701-Jardim Atlântico/Centro; e 702-Augusto Franco/Beira Mar.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estarão no local durante os testes para auxiliar os condutores. Qualquer ocorrência pode ser informada através do Disque-Trânsito da SMTT (118).

Foto André Moreira

Fonte: SMTT