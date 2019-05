Prêmio Setransp de Jornalismo acontece nesta quinta-feira, 16

16/05/19 - 16:22:03

Nesta quinta-feira, dia 16, às 20h, no Hotel Radisson, teremos a entrega do Prêmio Setransp de Jornalismo Ano VIII. O evento que homenageia a imprensa sergipana irá premiar profissionais da comunicação que concorrem nas categorias: Áudio Reportagem, Texto Reportagem, Vídeo Reportagem, Melhores Imagens, Melhores Fotos, e ainda Reportagem Laboratório (para estudantes de Jornalismo).

São 54 reportagens inscritas este ano, que concorrem a R$ 30,5 mil em premiações em dinheiro. O prêmio traz nesta edição o tema “Transporte coletivo e sua influência na vida das pessoas”.

Na mesma noite, receberá os cumprimentos como personalidade pública de destaque do ano de 2018, Danielle Queiroz, supervisora regional do SestSenat, pela contribuição com o desenvolvimento do transporte público em Aracaju.

Fonte e foto da assessoria