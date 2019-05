Profissionais da MNSL recebem vacina contra Influenza e Tríplice

A campanha está sendo ofertada para todos os servidores que trabalham na instituição

Orientada pela Secretaria do Estado da Saúde (SES), a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) está promovendo a campanha da Vacina contra Influenza (H1N1), e dTpa (Tríplice Bacteriana Acelular do Adulto), com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para os profissionais da maternidade que tem contato direto com os bebês e que não foram imunizados anteriormente. A campanha segue até sexta-feira (17). A gripe é uma doença respiratória infecciosa de origem viral que pode se agravar até o óbito.

“A campanha está sendo ofertada para todos os servidores que trabalham na instituição. Temos uma estimativa de 1.200 funcionários, alguns já tomaram a vacina em outras instituições ou procuraram as unidades básicas de saúde, mas até sexta-feira, 17, vamos estar oferecendo imunização para os servidores da maternidade. Estamos apoiando a campanha com a colaboração da instituição, técnicos, auxiliares e enfermeiros. Até o momento foram dadas 400 doses, esperamos imunizar o máximo de funcionários, sabemos da importância para os profissionais que prestam assistência direta ” disse a enfermeira Lourivânia Oliveira Melo Prado, coordenadora do Pronto Socorro da MNSL.

Ela explicou que a unidade disponibiliza também a vacina dTpa, e o servidor deve levar seu cartão vacinal e estar sempre atualizando para estar protegido das doenças” A Técnica de enfermagem da MNSL, Marize Ferreira da Silva, disse que o funcionário da unidade de saúde deve estar sempre atualizando e se protegendo das doenças. Todas as pessoas que trabalham com saúde devem se vacinar já que se expõe aos agentes biológicos.

Proteção

O servidor do SAME, Jeizon Junior de Souza Lessa comentou que a vacina é sempre importante devido a proteção individual de cada pessoa, a fim de evitar a proliferação da doença fora da unidade. “Para minha surpresa a aplicação da dtpa foi maravilhosa. Toda vez que tem vacina não perco a oportunidade já que é disponibilizada para os funcionários”, explicou Jeizon.

A nutricionista Anaxágora Conceição Souza, responsável pela produção das refeições na MNSL, disse que a vacinação na MNSL foi positiva. “Receber a dose da vacina contra gripe na MNSL foi de grande importância, principalmente por saber da relevância dessa imunização, para nós, profissionais da saúde, que fazemos parte do público de risco”, atentou a nutricionista.

