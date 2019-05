“Quando a coisa floresce em Itabaiana, floresce para estado”, diz Belivaldo

Honraria é um reconhecimento àqueles que prestam ou prestaram relevantes trabalhos a Itabaiana e ao seu povo

Na noite desta terça-feira (15), o governador Belivaldo Chagas recebeu o título de cidadão itabaianense na Câmara de Vereadores do município. O título é um reconhecimento àqueles que prestam ou prestaram relevantes trabalhos a Itabaiana e ao seu povo. A outorga ao governador foi uma iniciativa do vereador Gustavo Bispo, através do Projeto de Decreto n° 10. A sessão solene contou com a presença da vice-governadora, Eliane Aquino, do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Luciano Bispo, do prefeito Valmir de Francisquinho, além de vereadores da Casa, dentre eles a presidente Ivoni Lima, e outras autoridades.

Belivaldo falou da honra ao receber a homenagem. “Temos uma relação de amizade com os diversos vereadores de Itabaiana e com o povo daqui. Sinto-me em casa quando estou neste município. Essa homenagem me enaltece e faz com que eu me sinta ainda mais responsável e eleve o meu compromisso com essa terra. Quero aqui, em público, agradecer à Câmara de Vereadores e, em especial, ao vereador Gustavo Bispo que teve a iniciativa de apresentar essa propositura que me concede a cidadania itabaianense, o que para mim é uma grande honraria. A partir deste momento, torno-me, portanto, irmão de todo o povo de Itabaiana”, declarou.

O chefe do Executivo estadual enfatizou sua admiração pela cidade serrana e seu povo. “Sou um defensor do progresso de Itabaiana. Eu e a minha vice-governadora Eliane Aquino buscamos o desenvolvimento para Sergipe como um todo, mas lembramos sempre de Itabaiana, pois quando a coisa floresce em Itabaiana, floresce para o estado como um todo. Esse munícipio é símbolo de progresso e de trabalho. O cidadão de Itabaiana serve de exemplo para Sergipe e para o Brasil porque daqui tiramos o sustento de tantos sergipanos”.

Luciano Bispo falou da alegria de ter, a partir de agora, Belivaldo como seu conterrâneo. “Parabenizo à Câmara de Vereadores por homenagear pessoas que fizeram e fazem muito por Itabaiana e entre eles está o governador Belivaldo Chagas, que é um homem político de interior tanto quanto nós, da cidade vizinha, Simão Dias, o qual já fez e ainda fará muito por Itabaiana. Logo estaremos inaugurando o mercadão e a estrada, o que beneficiará o nosso povo. É um prazer e orgulho para nós de Itabaiana ter, agora, Belivaldo também como um cidadão de Itabaiana de fato e de direito. Esse título é fruto do seu trabalho, atenção e respeito ao nosso município”, afirmou o presidente da Alese.

A presidente da Câmara de Itabaiana, a vereadora Ivoni Lima de Andrade afirmou que o nome de Belivaldo foi escolhido por unanimidade pelos votos dos 14 vereadores da Casa. “Ele está fazendo muito pelo nosso Sergipe, já fazia enquanto vice-governador e, agora, está fazendo mais ainda, principalmente na nossa grande Itabaiana, que recebe a macrodrenagem e logo terá entregue a Ceasa, um sonho de todos nós itabaianenses. Então é mais do que justa essa homenagem”.

O vereador Gustavo Bispo também destacou o quanto o governador Belivaldo Chagas e o governo do Estado tem feito pelo desenvolvimento de Itabaiana. “Já conhecemos o trabalho de Belivaldo há um tempo, mesmo antes de ele ser governador e por isso essa indicação e escolha para receber a cidadania do nosso município, por toda sua preocupação e dedicação a esta terra. O título de cidadão é agraciado àquele que, de alguma forma, contribuiu com o desenvolvimento de Itabaiana como um todo. Nada mais justo que, realmente, agraciá-lo com tamanha honraria por toda a sua preocupação enquanto homem público e cidadão, por contribuir com uma Itabaiana melhor. O governador, hoje, está fazendo uma obra extraordinária aqui, que é todo o esgotamento sanitário do nosso município. E a Ceasa, que para nós que somos itabaianenses, ceboleiros, essa obra trará um grande desenvolvimento para o nosso município, tendo em vista que temos aqui o centro geodésico do estado e por sermos o principal distribuidor de produtos hortifrutigranjeiros não só para Sergipe, mas também para estados como Bahia, Pernambuco e Alagoas, que fazem parte da nossa circunvizinhança. Nos orgulha ter Belivaldo como governador por ele ter uma visão futurística, governar não só para o hoje, mas para frente, pensando no anos que virão, é essa preocupação que devemos ter como homens públicos, de um futuro melhor para o nosso povo”.

Além do governador do Estado, também receberam o título de cidadão itabaianense: Aerton Gomes de Rodrigues; Agenor Floresta; Danilo Santos de Santana; Elton Leandro Carvalho; Federico Di Liscia; Flávio da Conceição de Jesus; Ismael Pereira Azevedo; Jadiel José Pereira; José Ancelmo da Rocha; Lauana Guedes Carvalho; Mariza Sobrinho; Maricelia Silveira; Nadilton Souza; Ricardo Alves dos Santos; Tagore Trajano de Almeida Silva e Yuri Barreto Monteiro.

Obras

Em Itabaiana, o governo do Estado, por meio do Programa Águas de Sergipe, está executando serviços de esgotamento sanitário e macrodrenagem fluvial em diversas localidades. Os investimentos são de aproximadamente R$ 50 milhões e, após conclusão das obras, quase 100% do município será beneficiado.

O serviço trará inúmeras benfeitorias à população, a exemplo de eliminação das enchentes que ocorrem nas áreas da intervenção; direcionamento do esgoto sanitário coletado e devida devolução ao meio ambiente (através da eliminação de fontes poluentes); eliminação de 90% da poluição causada ao Açude da Marcela proveniente do esgoto doméstico; além da não utilização do canal que passa sob as casas para às águas pluviais e, também, o esgotamento doméstico.

Já a Central de Abastecimento de Itabaiana (Ceasa), dinamizará a economia da região. Com a conclusão da obra, os feirantes e clientes vão poder desfrutar de um espaço amplo e moderno para organizar os produtos e abastecer as feiras dos povoados e municípios próximos. A obra tem investimento de pouco mais de R$ 30 milhões.

Participação

Os deputados estaduais Maria Mendonça, Talysson Costa, Luciano Pimentel e Kitty Lima; o prefeito de Frei Paulo, Anderson Menezes; os secretários de Estado da Educação, Josué Modesto; da Saúde, Valberto Lima; do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, José Augusto Pereira; e da Comunicação, Sales Neto; assim como a gestora do Caism, Roseli Andrade, e os presidente do Banese, Fernando Mota e da Codise, José Matos Lima Filho também participaram da solenidade.

