Representantes do transporte de todo país fazem visita a Aracaju

16/05/19 - 12:52:01

Na manhã desta quinta -feira, 16, participantes do 9º Colégio de Comunicação e Marketing da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) tiveram a oportunidade de conhecer de perto todo o sistema de transporte coletivo de Aracaju. Foram visitados oito locais com o objetivo de compartilhar e integrar as experiências desenvolvidas em outras cidades do Brasil.

“Estou amando conhecer a realidade do transporte de Aracaju. O sistema de integração dos terminais daqui é semelhante a Regiao Metropolitana lá de Vitória. É importante trocar experiências. Notei também a humanização que as empresas destinam aos passageiros”, disse a jornalista do Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitano de Vitória ( GVbus), Katarine Rosalem.

Os representantes conheceram o serviço de recadastramento dos estudantes 100% online, o sistema de vendas de recarga de passagens da bilhetagem eletrônica e se surpreenderam com a facilidade dos Terminais de Autoatendimento (ATM). “É algo que poderíamos implantar em Curitiba para facilitar a vida dos passageiros para compra de créditos. Esse tipo de visita é interessante para vermos boas experiências para levarmos para nossa cidade”, comentou Renan Carreira, do Setransp de Curitiba.

Fonte e foto da assessoria