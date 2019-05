SEXTA-FEIRA SERÁ REALIZADA A CAMINHADA CONTRA ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS

16/05/19 - 04:28:45

No próximo dia 18 de maio, o Brasil comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Neste dia, em 1973, uma menina com oito anos de idade teve seus direitos violados e foi assassinada, em um caso de abuso sexual em Vitória, capital do Espírito Santo, os autores do crime até hoje estão impunes, pois eram de uma família tradicional de classe média alta. Por todo o País, são realizadas ações de divulgação positiva pelo 18 de Maio, e muitos avanços tem sido obtido. Aracaju não é diferente e nesta sexta-feira estará organizando uma grande caminhada que se inicia 14h na praça Osvaldo Mendonça no Conj. Bugio

vale ressaltar, que a zona oeste e mediações apontou em 2018 um índice de 9,0% de supostas Violências Sexuais com 67 casos, já este ano já são 24 registrado até o corrente mês segundo dados fornecidos pelo conselho tutelar do 5º distrito, inquéritos abertos foram 102 em 2018 no corrente mês de 2019 estamos com 51 inquéritos instaurados conforme dados do DAGV, nesse sentindo pedimos aos pais que fiquem atentos em alguns sinais físicos, mudança de comportamentos, agressividade, pesadelos, medo de determinada pessoa, abandono de brincadeira, regressão comparado a sua idade, interesse ou a assuntos sexuais, ess criança pode sim estar senso vítima de abuso, procure o Conselho tutelar ou disk 100.

Por Conselheira Tutelar Silvânia Santos