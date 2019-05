Shopping Prêmio terá ponto de vacinação contra a gripe em Socorro

16/05/19 - 09:20:30

Mais uma vez o Shopping Prêmio aderiu à campanha de vacinação contra a gripe. No próximo sábado, dia 18, um ponto de vacinação estará disponível na praça de eventos principal do centro de compras das 10h às 20h. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora de Socorro e o Shopping Prêmio e pretende facilitar o acesso à vacina para o público alvo da campanha.

De acordo com o Ministério da Saúde, devem ser imunizadas crianças menores de seis anos, mães de recém nascidos de até 45 dias após o parto, gestantes, trabalhadores da saúde, funcionários do sistema prisional, detentos, idosos acima de 60 anos, e professores das redes pública e privada de ensino, que foram incluídos na campanha neste ano. Em Nossa Senhora do Socorro, a meta é imunizar 34.999 pessoas. Até a semana passada, apenas 31% do público-alvo tinha comparecido às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para tomar a vacina. O objetivo é atingir 90% deste público.

Fonte e foto assessoria