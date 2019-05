TCE obtém respostas dos 75 municípios sergipanos em questionário do IEGM

16/05/19 - 14:28:55

​Os questionários disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) para aferir o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) foram respondidos por todos os 75 municípios sergipanos. A etapa seguinte consiste na validação inicial das respostas, que já vem sendo feita, in loco, por técnicos da Corte.

O formulário inclui questões sobre Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas e Governança em Tecnologia da Informação. Os resultados serão encaminhadas ao Instituto Rui Barbosa (IRB), que irá mensurá-los em classificações que vão de “baixo nível de adequação” a “altamente efetiva”.

“O IEGM é fundamental para que os gestores possam reavaliar prioridades das ações municipais, buscando novos rumos que venham a beneficiar a população nas mais diversas áreas”, comenta o presidente do TCE, conselheiro Ulices Andrade, acrescentando ainda que os dados também são utilizados pelo corpo técnico do Tribunal no planejamento das fiscalizações.

Respondido o questionário, os municípios sergipanos já foram informados acerca do cronograma de visitas dos técnicos do Tribunal, que seguirá até o próximo dia 14 de junho. A ideia é que os dados sejam checados e validados, sobretudo, quanto aos eixos “Saúde” e “Educação”, que são os focos principais da ação.

Por DICOM/TCE