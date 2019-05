TERROR: DUAS FAMÍLIAS SÃO ASSALTADAS E BANDIDOS AGEM COM MUITA VIOLÊNCIA

16/05/19 - 09:02:47

Duas famílias viveram momentos de terror nas mão de marginais durante assaltos em suas residências

O primeiro caso foi magistrado na noite desta quarta-feira (15) no povoado Areia Branca. As informações passadas por populares são de que os marginais invadiram a casa e agiram com muita violência.

Eles contam que eram cinco marginais que estavam encapuzados e fizeram a família refém. Em seguida, fizeram um verdadeiro limpa e na saída, deram prazo de uma semana para que deixassem a residência.

O segundo caso foi magistrado na noite desta quarta-feira (16) em uma chácara, zona rural de São Cristóvão conhecida como Colonia. Os seis bandidos chegaram encapuzados, renderam todos e sempre com muita violência, ordenaram que deitassem ao chão enquanto recolhiam os bens das vitimas.

Em seguida, os marginais usaram uma caminhonete para fugir e ao notar a presença da polícia, por estarem em uma ribanceira, os marginais desceram e deixaram que o veículo descesse desgovernado de encontro à viatura policial e por pouco não causou um acidente.

Até o momento ninguém foi preso e as famílias temem que os marginais retornem.

Com informações do radialista Marcos Couto, na Rádio Jornal