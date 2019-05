Vereador denuncia condições de trabalho em Telemarketing

16/05/19 - 14:02:22

por Guilherme Fraga

O vereador Camilo de Lula (PT) ocupou a Tribuna no Grande Expediente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta quarta-feira, 15, para denunciar as condições de trabalho dos atendentes de Telemarketing que trabalham na Alma Viva.

De acordo com o parlamentar o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, Telefonia Móvel, Centros de Atendimento, Call Centers- SINTELL, realizou no último dia 07 de maio uma paralisação. “O Sintell convocou uma paralisação para alertar os trabalhadores do quanto a empresa Alma Viva desrespeita os seus trabalhadores. O sindicato afirma uma série de desprezo aos direitos dos trabalhadores, como por exemplo, os descontos abusivos no plano de saúde, falta de enfermeiros no ambulatório, assédio moral, não pagamento de vale alimentação para os trabalhadores durante os seis primeiros meses de trabalho, o não cumprimento dos acordos coletivos e muitos outros abusos”.

O parlamentar concluiu colocando seu mandato à disposição dos trabalhadores da Alma Viva. “Me solidarizo aos trabalhadores da Alma Viva, contem com o nosso mandato para denunciar as condições do trabalho e lutar pela manutenção e garantias dos direitos dessa classe”.