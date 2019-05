Vereador Jason Neto cobra a realização do Forró Caju em Aracaju

Restando menos de um mês para chegada dos festejos juninos, o vereador Jason Neto (PDT) cobra um posicionamento do prefeito Edvaldo Nogueira sobre a realização do Forró Caju, uma festa tradicional na cidade e que movimenta o fluxo turístico em Aracaju. Segundo o vereador, muitas pessoas dependem da festa para garantir uma melhoria ou até mesmo a renda da família, irão sofrer se não houver a realização do Forró Caju.

“Há muito tempo venho sendo procurado por taxistas, vendedores ambulantes e a comunidade em geral. Eles questionam a realização do Forró Caju e me cobram um posicionamento. Digo que sou totalmente a favor de que a festa aconteça. O forró caju gera recursos financeiros para o munícipio, isso porque é um ponto forte para o turismo na cidade e o evento gera renda para as pessoas que vivem de vendas em festas e shows, além de promover um fluxo nos hotéis e restaurantes”, afirma o vereador.

Artistas da casa

Sabendo das dificuldades em que passam os artistas sergipanos, sobretudo os forrozeiros, Jason Neto deixa claro seu apoio a uma programação com músicos locais. “Não posso deixar de enaltecer e apoiar os artistas da casa. As bandas, os cantores de forró e trios pé-de-serra que tanto esperam a época junina para melhorar a sua renda e, claro, se apresentar nos shows da cidade. Defendo que os artistas aracajuanos sejam prioridade nas escolhas atrações do forró caju’, disse.

Recursos

“Sei da responsabilidade do prefeito em se esquivar da realização da festa, seria para não deixar despesas; como aconteceu ano passado, que acreditou em verbas do Governo Federal. Nessa parte, até concordo com o prefeito, mas de acordo com o deputado Fábio Mitidieri, que está conseguindo verbas para vários municípios, é possível conseguir alguns recursos e a festa pode ser realizada, claro que em um formato menor”, finalizou Jason Neto.

