Vice-prefeito se compromete em cobrar reforma na Quadra do Rosa Elze

16/05/19 - 04:33:44

Na noite de ontem, o Vice Prefeito Adilson Júnior prestigiou as finas do sub 14 e sub 16 da Copa Rosa City, na oportunidade parabenizou o organizador da competição Gustavo Ochoa, pelo brilhante campeonato que é de grande importância para a nossa juventude.

Em conversa com os desportistas, os mesmo falaram da triste situação que se encontra a quadra do Rosa Elze, que por mas que o nome da Copa seja referente ao Rosa Elze não poderão realizar nenhum jogo no bairro, por conta das condições da quadra, o vice prefeito Adilson Junior se comprometeu em cobrar a Prefeitura de São Cristóvão a reforma da quadra de esportes que é o espaço importante para a pratica esportiva de jovens e crianças.

Fonte e foto assessoria