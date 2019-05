Adema realiza formatura da primeira turma de pilotos de drones

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) realizou, nesta quinta-feira(16), a cerimônia de formatura da primeira turma de pilotos de drones. Ministrado pela filial brasileira da conceituada empresa americana, TexEngen, o curso teve duração de cinco meses e capacitou 11 servidores do órgão, que a partir de agora, estão devidamente habilitados para operar a pequena aeronave pilotada por controle remoto em suas mais diversas atividades.

De acordo com o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias, a realização do curso proporcionará inúmeros benefícios. “Ganha o servidor e profissional, que a partir de então possui um novo conhecimento e também o Estado e a sociedade, pois, a partir de agora, os trabalhos de campo, como fiscalização ambiental, licenciamento, vistorias, pesquisas, monitoramento ambiental, entre outros, serão facilitados e resolvidos com mais agilidade”, explicou.

Aprimoramento

Mestre em Dinâmica Ambiental, o técnico ambiental da Adema, Elder dos Santos Lima, disse que o curso foi relevante para o desempenho das suas ações. “Tive a oportunidade de adquirir novas experiências e a visão mais ampla dos casos trabalhados na Adema. Enquanto técnico, terei mais segurança, já que com o auxílio do drone não precisarei entrar em locais de difícil acesso, além de ele ser um recurso que muito me ajudará na confecção de diversos documentos referentes ao meu ofício”, revelou.

Também diplomada, a técnica ambiental, Fernanda Silva de Melo Nobre, declara que a experiência foi crucial para o desenvolvimento dos seus trabalhos. “O curso me assegurará mais praticidade na fiscalização, mapeamento das denúncias e ocorrências, segurança nos locais de difícil acesso e agilidade no meu serviço. Foram cinco meses de muito aprendizado e estou muito satisfeita com o resultado”, afirmou.

Segundo o gestor da Adema, Gilvan Dias, a experiência terá continuidade. “O drone trouxe uma visão que o técnico não pode ter e revela com mais precisão a situação do problema em locais de difícil acesso. É uma ferramenta que veio para facilitar o trabalho dos servidores, por isso, faremos o possível para que em nosso plano de políticas públicas de capacitação sejam criadas novas turmas de pilotos e ainda um curso mais avançado para estes que hoje receberam o diploma”, concluiu.

Fonte e foto assessoria