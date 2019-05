Aesp lança edital para II Curso de Operações Táticas Especiais no Ceará

17/05/19 - 15:12:16

O curso é idealizado pela PC cearense, mas tem vagas para policiais de outros estados

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp) lançou, nesta quinta-feira (16), o edital para o II Curso de Operações Táticas Especiais – COTE/2019– treinamento que visa recrutar novos integrantes para compor a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), disseminando a doutrina de Operações Táticas Especiais na Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e ajudar na formação das unidades coirmãs voltados para o atendimento de operações em zonas urbanas. Além de qualificar seus participantes em perspectivas físicas, táticas, psicológicas e intelectuais para atuarem eficazmente em missões de alto risco.

Serão oferecidas 40 vagas para o curso, sendo 30 para policiais civis do Estado do Ceará e 10 para integrantes das demais instituições coirmãs da área de segurança pública estadual ou federal, e forças militares, em ampla concorrência.

Os interessados poderão se inscrever no período, de 03 a 30 de junho de 2019, na Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da PCCE (Rua Professor Guilhon, 606 Bloco “C”, nº 601 – Aeroporto – Fortaleza/CE). O processo seletivo conta ainda com apresentação de exames médicos, teste de aptidão física e teste de aptidão de tiro.

A capacitação terá uma carga horária de 398 horas/aulas, com previsão de início para o dia 05 de agosto de 2019 e duração aproximada de 45 dias.

A ficha de inscrição, requisitos para curso, relação de documentos, exames médicos, cronograma de atividade e demais informações estão disponíveis no Edital (Baixe aqui).

Confira o cronograma de atividades:

Período de Inscrições: 03 a 30 de junho de 2019 (segunda a sexta-feira, das 9h às 16h)

Local de inscrição: Complexo de Delegacias Especializadas – CODE (Rua Professor Guilhon, nº 601 – Bloco C – Aeroporto. Fortaleza-CE – CEP: 60.415-330)

Teste de Aptidão Física (TAF): 29 e 30 de julho de 2019

Teste de Aptidão de Tiro (TAT): 31 de julho de 2019

Divulgação dos aprovados: 31 de julho de 2019.

Início do curso: 05 de agosto de 2019.

Mais informações:

E-mail: [email protected]

Telefone de contato: (85) 9.8666.27.31.

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará