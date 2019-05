O GINÁSIO É DO POVO E TEM QUE FICAR EM SUAS MÃOS SEMPRE, DIZ BELIVALDO CHAGAS

17/05/19 - 20:00:40

O governador Belivaldo Chagas esteve na tarde desta sexta-feira (17), no município de Carira, Sertão sergipano, para realizar a inauguração da pavimentação asfáltica de vias da cidade, além da conclusão da reforma do Ginásio de Esportes José Rodrigues Irmão. Também estavam presentes o deputado federal, Fábio Mitidieri, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Luciano Bispo e a deputada estadual Maísa Mitidieri.

Com investimentos no valor de R$ 877.572,58, oriundos do Proinveste, a obra contemplou 10 vias, totalizando 2,81 quilômetros de pavimentação asfáltica. Ao todo, 10 ruas receberam recapeamento. São elas: Av. 13 de Maio; Rua José Nunes da Silva; Travessa Paulo Afonso; Rua do Reservatório; Rua João da Conceição; Rua do Fundo do Ginásio; Rua Aurino de Carvalho; Rua Luiz Matos; Rua Ananias José dos Santos e Rua Juarez de Lima Oliveira.

Já a reforma do Ginásio, que teve investimento de R$ 1.476.373,43, compreendeu uma área total de 3.350 m². “O que quero é que a população de Carira utilize esse espaço para boa prática de esportes. Tomei uma decisão de governo, a partir da qual todos os ginásios de esportes pertencentes ao governo serão doados aos municípios e, portanto, esse ginásio de esportes será doado ao município de Carira, como a gente vai doar lá no município de Pinhão, da mesma forma em Siriri e do mesmo jeito em Simão Dias. Isso aqui é do povo e tem que ficar nas mãos do povo”, declarou o governador, que na oportunidade, assinou termo de cessão do ginásio para a administração municipal.

O espaço esportivo tem capacidade para 400 pessoas e, com a reforma, foram contempladas intervenções como recuperação de estrutura metálica; recuperação de cobertura; implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; pavimentação em concreto simples desempolado; implantação de piso de alta resistência; instalação de alambrado; pinturas em geral; revisão das instalações elétricas, instalação de estruturas para práticas esportivas – traves e rede para futsal; tabelas para basquete; e postes e rede para vôlei; demarcação da quadra e implantação de rampas para acesso de pessoas com deficiência. Além disso, foram realizadas adequações nas arquibancadas; quadra; vestiário masculino e feminino; além do banheiro para portadores de necessidades físicas; lanchonete e sala dos árbitros.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, ressaltou a valorização que o governo do Sergipe dá ao investir em obras como estas no interior do estado. “Um equipamento público que vai trazer grande desenvolvimento para a cidade de Carira, não só o ginásio de esportes, mas também dez ruas que foram entregues. É motivo de orgulho para nós, que fazemos o Governo do Estado. Nos últimos 12 anos, foram investidos no município de Carira, em torno de R$ 39.155.000, 00. Significa dizer que este grupo tem preocupação com todos os municípios de Sergipe”, ressaltou Ubirajara.

População aprova

A dona de casa Maria Souza Santos, de 61 anos, moradora da Rua do Reservatório, destacou a importância da obra. “A rua ficou ótima, antigamente era de paralelo, mas tinha uma buraqueira enorme. Agora ficou muito boa para andar, a poeira diminuiu bastante e para nós idosos que fazemos caminhada está excelente. Estamos todos satisfeitos”.

Moradora da Travessa Paulo Afonso, Maria Senhora Souza Santos também comentou a alegria do resultado da obra. “Algumas pessoas duvidavam que essa pavimentação viesse, mas eu sempre acreditei e nunca perdi a fé, pois eu sentir firmeza nas palavras e nos olhos do governador quando ele disse que as ruas iam ser pavimentadas. E chegou em um momento muito bom da minha vida, já que eu tinha feito uma cirurgia e como a rua mesmo calçada era cheia de buracos, era difícil andar. ”, enfatizou.

Em relação à reforma do ginásio, o estudante Tiago Leandro Santos, 15 anos, ressaltou a ansiedade de poder utilizar o espaço já inaugurado. “Faço parte de uma escolinha de futebol, tanto eu quanto meus colegas estamos ansiosos e esperançosos para que o ginásio seja inaugurado, pois não tínhamos um lugar adequado para jogar, já que ele passou muitos anos fechado. Está muito bonito e bom, organizado, bem diferente do que era antes”, afirmou.

ASN- Agência Sergipe de Notícias