Bandidos aterrorizam, trocam tiros com policiais, invadem residências e continuam soltos

17/05/19 - 05:28:06

Desde a madrugada da quinta-feira (16) que bandidos fortemente armados estão provocando verdadeiro terror na capital e no interior do estado. Em São Cristóvão, a polícia conseguiu recuperar dois veículos roubados, mas os bandidos continuam soltos.

Agindo sempre com muita violência, os marginais que a cada ação aparecem com carro diferente, fruto de roubo, na noite de ontem invadiram uma residência localizada na rua 56, no Conjunto Eduardo Gomes, no município de São Cristóvão e roubaram vários objetos. Segundo parente das vitimas, os assaltantes eram três elementos em um veículo Gol de cor branca e no momento um deles usava uma camisa rosa e outro de camisa verde.

Também na quinta-feira, um professor acabou sendo baleado durante uma tentativa de assalto. Ele foi socorrido e levado às pressas para um hospital da capital após ser atingido por um tiro por elementos que haviam trocado tiros com um policial no Bairro Aruana.

Segundo informações passadas pela Polícia Civil, os elementos estão sendo procurados e suas ações estão sendo monitorados e podem ser presos nas próximas horas.

Matéria atualizada para correção de informações às 08:50h