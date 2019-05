BNB REALIZA PRÊMIO PARA OS MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS DE SERGIPE

17/05/19 - 13:52:12

O BNB realiza na próxima terça-feira (21) a quinta edição do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa 2019, que reconhece a ação de empreendedores de destaque em Sergipe, nos setores da indústria, comércio e serviço. O evento tem início às 8h, no auditório da Superintendência Estadual do Banco, em Aracaju.

O propósito da premiação é contribuir para ampliar a cobertura do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e incentivar as empresas a buscar crescimento e desenvolvimento no campo de desempenho econômico-financeiro, qualidade da gestão e iniciativas de inovação.

“O prêmio reconhece excelentes práticas desenvolvidas no Estado de Sergipe. Além de premiar essas iniciativas, contamos a história de sucesso de cada empresário, que acaba por servir de inspiração para outros micro e pequenos empreendedores”, disse o superintendente estadual do Banco do Nordeste, Antônio César de Santana.

As micro e pequenas empresas selecionadas obedecem a critérios como ter faturamento anual de até R$ 4,8 milhões; pelo menos 12 meses de atividade; crédito do FNE vigente; e sede na área de atuação do Banco do Nordeste, que inclui os nove Estados nordestinos e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena e Pequena Empresa 2019

Data e horário: 21/05, às 8h

Local: Auditório da Superintendência Estadual de Sergipe

Endereço: Rua Itabaianinha, 44, Centro – Aracaju

