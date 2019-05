Cata-treco: confira a programação para esta sexta-feira em Aracaju

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) dá continuidade às ações do programa “Cata Treco” e, nesta sexta-feira, 17, seguirá na Coroa do Meio, com ponto inicial na rua José Freitas de Andrade – Área das Barraca de Fogos.